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Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в Австралию

Write: 2021-12-15 10:37:10Update: 2021-12-15 14:30:10

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в Австралию

Photo : YONHAP News

15 декабря президент РК Мун Чжэ Ин завершил четырёхдневный государственный визит в Австралию. В этот день он сообщил в социальных сетях, что цель поездки заключалась в обсуждении вопросов сотрудничества по поставкам минералов и редкоземельных ископаемых. Он также добавил, что две страны будут  активно взаимодействовать в сфере углеродной нейтральности и освоения космоса. Южнокорейский лидер отметил, что РК и Австралия, которые отмечают 60-летие со дня установления дипломатических отношений, повысили их уровень до всеобъемлющего стратегического партнёрства. Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что обе страны, преодолев нестабильность цепочек поставок, климатический кризис и угрозу коронавируса, продолжат активное развитие. Мун Чжэ Ин стал первым президентом РК, посетившим Австралию с государственным визитом за 12 лет. Он также является первым иностранным лидером, которого страна пригласила с начала пандемии COVID-19. Среди наиболее значимых достижений данной поездки - подписание соглашения на поставку в Австралию 30 южнокорейских самоходных гаубиц K-9 Thunder и 15 транспортно-заряжающих машин K-10. 13 декабря в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном Мун Чжэ Ин подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Другим не менее важным результатом визита является достижение договорённостей по укреплению сотрудничества в целях стабилизации цепочек поставок ключевых сырьевых материалов.
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