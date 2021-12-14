В РК очередной рекорд новых и тяжёлых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 декабря в стране зарегистрированы 7.850 новых случаев COVID-19. Таким образом, побит предыдущий рекорд в 7.174 случая, установленный на прошлой неделе. С конца ноября среднесуточное число новых случаев инфекции составляет от 4 до 7 тыс. Их рост начался после того, как в стране стартовала программа постепенного перехода к обычной повседневной жизни и ослаблены меры социального дистанцирования. За минувшие сутки подтверждены ещё 9 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 128. В критическом состоянии находятся 964 пациента, что является новым рекордом. По состоянию на 14 декабря, госпитализации в отделения интенсивной терапии ожидали 1.480 тяжелобольных пациентов. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 69 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий составило 4.456 человек. Коэффициент смертности 0,83%.