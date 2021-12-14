Вблизи острова Чечжудо произошло землетрясение магнитудой 4,9

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14 декабря в 17:19 у побережья острова Чечжудо произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 41 км к юго-западу от города Согвипхо на юге Чечжудо. Толчки ощущались на всей территории острова. Ущерб был минимальный из-за того, что подвижка земной коры в очаге землетрясения произошла в горизонтальном, а не в вертикальном направлении. На данный момент сообщений о серьёзном ущербе зафиксировано не было. После землетрясения представители метеорологической администрации сообщили об отсутствии угрозы возникновения цунами. Есть предположения о том, что землетрясение связано с активизацией деятельности вулканов на острове Чечжудо, а также с недавним землетрясением в Японии. В метеорологической администрации по этому поводу пока сохраняют сдержанную позицию, указывая на необходимость проведения дополнительных исследований. Данное землетрясение стало 11-м по мощности в период с 1978 года, когда начался сбор данных о сейсмической активности на территории страны.