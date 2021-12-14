Экспорт автомобилей из РК сократился в ноябре на 4,7%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованном 15 декабря, в ноябре отечественные компании направили за рубеж 178.994 автомобиля, что на 4,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако в стоимостном выражении экспорт вырос на 3,3%, составив 4 млрд 120 млн долларов, что является самым большим месячным показателем с апреля этого года. Увеличение стоимости произошло за счёт того, что поставки экологически чистых автомобилей достигли месячного рекорда в 1 млрд 230 млн долларов. Совокупный объем экспорта экологически чистых автомобилей в этом году впервые превысил 10 млрд долларов. Зарубежные поставки автозапчастей снизились на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, составив 1 млрд 840 млн долларов. В ноябре произведено в общей сложности 302.983 автомобиля, что на 6,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи на внутреннем рынке сократились за тот же период на 16%, составив 143.815 автомобилей.