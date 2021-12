BTS в 46-й раз стала лидером чарта Digital Song Sales от Billboard

Photo : YONHAP News

Группа BTS в 46-й раз стала лидером музыкального чарта Billboard Digital Song Sales. На сегодняшний день – это лучший показатель за всю историю существования данного хит-парада. Об этом стало известно 14 декабря, когда выпущенный в мае музыкальный трек Butter вновь занял первое место в списке. Песня Butter также находится на первом месте в запущенном в октябре недельном чарте Hot Trending Songs Powered by Twitter. Другая песня от BTS My Universe, записанная совместно с британской рок-группой Coldplay, на этой неделе оказалась на 59-м месте в чарте Hot 100. Этот музыкальный трек продолжает оставаться в первой сотне вот уже 11 недель подряд. Четыре песни группы BTS - Butter, My Universe, Dynamite и Permission To Dance - позволили артистам закрепиться в двух других чартрах - Billboard 200 и Billboard Global 200 (кроме США). Между тем, четвёртый студийный альбом MAP OF THE SOUL : 7 поднялся на 161-е место в чарте Billboard 200. Данная пластинка также сделала большой рывок в чарте Top Album Sales, заняв 52-ю строчку. Представленный в ноябре музыкальный альбом BE находится на 82-й позиции в том же чарте.