В армии РК заменят устаревшие пулемёты

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Корейское агентство оборонного развития объявило о замене пулемётов, принятых на вооружение более 30 лет назад. Вместо пулемётов Daewoo K3 и М60 будет использоваться новая модель K16 калибра 7,62 мм с тепловизионным прицелом. 15 декабря завершены эксплуатационные испытания и контрольная приёмка. В этой связи начинается процедура передачи нового оружия военным. Новый пулемёт обладает дальностью стрельбы, на 30% превышающей возможности Daewoo K3. Также новинка отличается вдвое большей огневой мощью. Ожидается, что к 2024 году будут полностью готовы к эксплуатации модификации для пехоты, танков, бронемашин, кораблей и вертолётов, авиации и морской пехоты. Созданием нового пулемёта занималась компания SNT Motiv, а тепловизионного прицела – компания EO System. Общая сумма проекта - 104 млн долларов.