Сеул вновь стал лучшим городом мира в сфере MICE

Сеул стал лучшим городом мира в индустрии MICE по версии журнала Global Traveller (GT). Редакция журнала каждый год проводит конкурс «Выбор читателей GT» (GT Tested Reader Survey Award). Данное звание присуждается по результатам опроса 300 тыс. подписчиков. Результаты последнего опроса были представлены 15 декабря. Сеул становится лучшим городом мира в сфере MICE в течение последних семи лет, с 2015 года. Под индустрией MICE понимается область делового туризма, которая представлена четырьмя составляющими – это деловые встречи, мотивационные туры, конференции и выставки. В апреле этого года власти Сеула объявили о принятии комплексных мер по переходу к гибридным MICE-мероприятиям. Было организовано 117 международных мероприятий, в которые инвестировано более 1,7 млн долларов. Несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, Сеул достиг высоких результатов в развитии индустрии MICE. РК получила право на проведение в ближайшее время 18 крупных международных мероприятий. В их числе Всемирный неврологический конгресс 2025, Международный симпозиум и выставка аккумуляторов и топливных элементов для электромобилей 2024 и другие.