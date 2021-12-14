Землетрясение у берегов острова Чечжудо – самое мощное с начала года

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Землетрясение магнитудой 4,9, которое произошло 14 декабря у южного побережья острова Чечжудо, стало самым мощным с начала текущего года в регионе Корейского полуострова и 11-м по силе за всю историю наблюдений. По данным Корейской метеорологической администрации, ни одно из произошедших ранее в районе острова Чечжудо землетрясений не превысило магнитуды со значением 3. После основного толчка были зафиксированы более 10 афтершоков. По данным министерства административного управления и безопасности, от жителей разных регионов страны поступили 173 сообщения о подземных толчках, в том числе, 114 с острова Чечжудо и 37 из провинции Чолла-Намдо. Данных о погибших и раненых нет. Лишь в четырёх случаях жителям Чечжудо нанесён незначительный материальный ущерб. По словам специалистов, отсутствие сильного ущерба и отсутствие цунами вызваны тем, что подвижки земной коры в эпицентре землетрясения происходили в горизонтальном направлении. Профессор Хон Тхэ Гён с факультета наук о Земле университета Ёнсэ высказал предположение, что последнее землетрясение вызвано тем, что подземное тепло, которое вырабатывает дремлющий вулкан Халласан в центре острова Чечжудо, поступает в область подземного разлома Янсан у южного побережья острова. Там накапливается напряжение, которое время от времени вызывает подвижки земной коры. Разлом Янсан проходит в северном направлении вдоль восточного побережья и вызывает сейсмическую активность на всём Корейском полуострове. В зоне разлома находится также город Кёнчжу, где в 2016 году произошло землетрясение магнитудой 5,8, а также город Пхохан, где в 2017 году произошло землетрясение магнитудой 5,4. Поскольку активность разлома Янсан подтверждена, необходимо активизировать исследовательскую деятельность.