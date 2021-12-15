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На период с 18 декабря по 2 января в РК ужесточаются карантинные меры. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 16 декабря на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Максимальное число участников личных встреч по всей стране сокращено до четырёх человек, причём все они должны быть полностью вакцинированными. Те, кто не прошёл вакцинацию, могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос и заказывать доставку. Предприятия общественного питания могут принимать посетителей только до 21 часа. Кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22 часа. Вход в общественные здания осуществляется по «вакцинным пропускам». Как отметил глава правительства, ужесточение карантинных мер - вынужденный шаг в условиях резкого роста числа новых случаев COVID-19, количества больных в тяжёлом и критическом состоянии, роста смертности, а также распространения нового варианта коронавируса Омикрон. Таким образом, отменяется правительственная программа постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, которая стартовала в ноябре. Ослабление антивирусных ограничений привело к обострению эпидемической ситуации. Правительство обсуждает меры компенсации убытков владельцам малого бизнеса и самозанятым, которые страдают от антивирусных ограничений- отметил премьер-министр.