Соглашение о валютном свопе между РК и США истекает 31 декабря

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Как сообщили 16 декабря в Банке Кореи, действие соглашения о валютном свопе между РК и США на сумму 60 млрд долларов истекает, как и планировалось, 31 декабря. Банк Кореи и Федеральная резервная система США подписали соглашение в марте прошлого года, чтобы снизить финансовое беспокойство, вызванное пандемией коронавируса. Его действие продлевалось трижды. Решение о прекращении действия документа принято в связи с тем, что финансовая ситуация в стране и за рубежом вышла из кризиса и остаётся стабильной,- говорится в заявлении Банка Кореи. В нём подчёркивается также, что истечение срока действия валютного свопа не окажет существенного влияния на валютный рынок РК, учитывая достаточную ликвидность и объём валютных резервов. В рамках свопа Банк Кореи продал коммерческим банкам в общей сложности 19 млрд 870 млн долларов. К 30 июля прошлого года все деньги были возвращены. Это было второе соглашение о валютном свопе между РК и США. Первое было подписано в октябре 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.