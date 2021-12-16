РК на шестом месте в ОЭСР по степени регулирования товарных рынков

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РК оказалась на шестом месте среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по степени государственного регулирования товарных рынков. Согласно данным Федерации корейских промышленников, опубликованным 16 декабря, РК занимает 33-е место среди 38-ми стран ОЭСР по индексу регулирования товарных рынков (PMR), который определяет степени жёсткости контроля. ОЭСР составляет сводный рейтинг PMR каждые пять лет на основании оценки индикаторов регулирования рынков по странам, отражающих уровень барьеров для входа на товарные рынки. Сводный индекс РК составил 1,71, что намного выше среднего показателя пятёрки лидеров (1,0), а также превышает средний показатель по ОЭСР (1,43). Первое место в рейтинге занимает Великобритания со сводным индексом 0,78. Чем выше показатель, тем сильнее меры ограничения деятельности товарных рынков в данной стране.