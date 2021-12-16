Представители РК и США обсудили расширение экономических связей

Photo : KBS News

16 декабря первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Чин Гю провёл переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, прибывшим накануне в Сеул с трёхдневным визитом. Высокопоставленные торговые представители оценили прогресс в обсуждении путей укрепления связей в основных отраслях промышленности. Они договорились продолжать тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая поставки сырья и углеродную нейтральность. Ещё один пункт повестки переговоров включал «Индо-тихоокеанские экономические рамки», которые определяют общие цели США и их союзников, касающиеся упрощения процедур торговли, стандартов цифровой экономики и технологий, устойчивости цепочки поставок, декарбонизации и «чистой энергетики». Пак Чин Гю попросил своего американского коллегу помочь создать благоприятную деловую среду для южнокорейских компаний, ведущих бизнес в США. Он также призвал правительство США пересмотреть тарифные правила 232, ограничивающие экспорт южнокорейской стали.