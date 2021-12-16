РК подаст заявку на вступление в CPTPP при нынешнем правительстве

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Правительство РК намерено до истечения президентского срока Мун Чжэ Ина подать заявку на присоединение к Всеобъемлющему прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом сообщил 15 декабря на встрече с иностранными корреспондентами вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Он пояснил, что на протяжении последних двух с половиной лет велась работа по пересмотру системы субсидирования рыболовства, работы государственных предприятий и санитарно-карантинных мер. с учётом стандартов соглашения. Вице-премьер также отметил, что ряд секторов экономики может понести убытки при присоединении к соглашению, и правительство уже разрабатывает меры по их поддержке. CPTPP - это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства (TPP), возглавляемого администрацией бывшего президента США Барака Обамы. С 2018 года CPTPP подписали 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Мексику. РК приняла решение о присоединении к соглашению после того, как соответствующую заявку подал Китай, а Тайвань последовал его примеру. В начале декабря Национальное собрание РК ратифицировало соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое вступает в силу в феврале следующего года.