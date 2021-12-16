Правительство РК определило цели экономической политики на 2022 год

Photo : YONHAP News

Правительство РК поставило цель достичь экономического роста на уровне 4% в этом году и выше 3% в следующем. О целевых темпах роста объявил 16 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на заседании экстренного штаба по вопросам экономики. Заседание было посвящено разработке направлений экономической политики на 2022 год. Вице-премьер подчеркнул важность 2022 года с точки зрения возвращения к обычной повседневной жизни после COVID-19 и таких ключевых задач постковидной повестки как цифровизация и экологизация экономики. 2022 год также станет переходным в управлении экономикой страны в связи с предстоящей сменой правительства. По словам Хон Нам Ги, правительство работает над подготовкой экономической политики, ориентированной на полную нормализацию в следующем году и скачок на пути к становлению одной из ведущих экономик. Подробный план экономической политики на следующий год будет доработан и объявлен в начале следующей недели.