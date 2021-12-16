70% предприятий РК намерены сохранить удалённый режим работы

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70% предприятий, перешедших на удалённый режим работы в связи с распространением COVID-19, планируют сохранить данный формат. На это указывают представленные 16 декабря результаты опроса, проведённого министерством труда и занятости. Всего было опрошено 620 предприятий, которые в этом году внедрили удалённую работу в рамках борьбы с распространением COVID-19. Из них 48,4% заявили, что частично сохранят удалённый формат, 26,8% планируют поддерживать его на текущем уровне, и лишь 11,3% намерены полностью вернуться к очному режиму. Таким образом, 75,2% опрошенных предприятий планируют в той или иной степени продолжить работу в удалённом режиме. В компаниях, внедривших удалённый формат работы, темпы роста занятости в 2019-2020 годах оказались на 2-3% выше по сравнению с компаниями, которые этого не сделали. Более двух третей сотрудников заявили, что хотели бы продолжать работать из дома даже после завершения пандемии COVID-19. Высокий уровень предпочтения работы на дому отмечен среди молодых людей и семей с малолетними детьми.