Сеул оказался на пороге естественной убыли населения

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За последние 20 лет количество браков в Сеуле сократилось почти вдвое, а количество новорождённых снизилось на 64%. Об этом свидетельствуют результаты анализа демографических тенденций с 2000 по 2020 год, обнародованные 16 декабря столичными властями. В прошлом году в Сеуле заключены 44.746 браков, что является самым низким показателем за 20 лет. Это на 7,3% меньше, чем год назад, и на 43,2% меньше по сравнению с 2000 годом. Средний возраст вступления в первый брак в прошлом году составил 33,6 года для мужчин и 31,6 года для женщин. За 20 лет показатели повысились на 3,96 и 4,35 года соответственно. Средний возраст первородящих также вырос на 4,49 года по сравнению с 2000 годом и составил почти 34 года. Ожидается, что этот год станет началом естественной убыли населения Сеула, при которой количество умерших превышает количество новорождённых. Число новорождённых в прошлом году составило 47.445 человек, что на 11,6% (6.228 чел.) меньше, чем в 2019 году, и на 64,3% (85.709 чел.) меньше, чем 20 лет назад. Общий коэффициент рождаемости, составлявший 1,28 в 2000 году, снизился вдвое до 0,64 в прошлом году. При этом количество смертей неуклонно растёт по мере старения населения. В прошлом году умерли 45.522 человека, что на 4% (1.693 человека) больше, чем в 2019 году.