Школы РК частично вернутся к дистанционному обучению

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В соответствии с ужесточёнными карантинными ограничениями, с 20 декабря южнокорейские школы частично вернутся к работе в дистанционном режиме. Как сообщили 16 декабря в министерстве образования, заполняемость классов в средних и старших школах столичного региона и школах с большим числом учащихся в других регионах страны не должна превышать 2/3 списочного состава. Данная система будет действовать по крайней мере до зимних каникул, которые начнутся в конце декабря. Заполняемость классов с третьего по шестой в начальных школах не должна превышать 75% списочного состава. Занятия в первом и втором классах начальных школ продолжатся в очном режиме. В школах не рекомендовано проводить крупные мероприятия с личным участием, включая выпускные церемонии. Высшим учебным заведениям рекомендовано максимально широко использовать метод дистанционного обучения и строго соблюдать социальное дистанцирование на очных занятиях.