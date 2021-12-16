В РК ухудшилось качество воздуха, объявлены чрезвычайные меры по сокращению выбросов микропыли

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На фоне тёплой безветренной погоды в ряде регионов РК повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха твёрдыми частицами. По состоянию на 8:00 утра 16 декабря качество воздуха в городах Тэчжоне и Кванчжу, провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Пукто оценивалось как «плохое», а в столичном регионе и провинции Чхунчхон-Пукто как «очень плохое». Для названных регионов выпущено предварительное предупреждение о микропыли. С 6:00 до 21:00 пациентов с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых людей и детей просят воздерживаться от выхода на улицу. Мелкие частицы пыли могут вызывать различные заболевания и подрывать иммунную систему. Кроме того, объявлены чрезвычайные меры по сокращению выбросов. Ограничена эксплуатация транспортных средств максимального, пятого уровня выбросов по установленной в стране пятиуровневой системе. Предприятия, взявшие на себя обязательство о сокращении выбросов, должны будут сократить время работы. Меры по сокращению выбросов реализуются на таких объектах как мусоросжигательные заводы и очистные сооружения, а на строительных площадках необходимо предотвращать образование твёрдых частиц с помощью распыления воды и использования пылезащитных покрытий. Эксперты связывают резкое ухудшение качества воздуха с накапливанием загрязняющих веществ, которые поступают из Китая с тёплым западным ветром, и активизацией работы угольных электростанций на территории страны. С 17 декабря ожидается постепенное сокращение концентрации микропыли, поскольку на территорию страны начнёт поступать холодный воздух с северо-запада. Утром 17 декабря минимальная температура воздуха утром составит от -4 до -8ºС, а максимальная днём от -4 до +6 ºС.