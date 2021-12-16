ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее

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16 декабря Организация Объединённых Наций приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее, осуждающую систематические и грубые нарушения гражданских прав в этой стране. Подобные резолюции принимаются 17 лет подряд. В документе говорится, что страны-члены ООН «самым решительным образом осуждают длительные и систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека, в том числе, те, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности». ООН выразила серьёзную озабоченность по поводу сообщений «о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания». Резолюция призывает правительство Северной Кореи немедленно прекратить нарушения прав человека, ликвидировать лагеря для политических заключённых, сотрудничать с международными организациями, включая COVAX, чтобы обеспечить «своевременную доставку и распространение вакцины против COVID-19» среди населения.