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США оставили Северную Корею в списке стран-спонсоров терроризма, в котором она находится с 2017 года, когда северокорейские агенты убили Ким Чхон Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чон Ына. «Поведение Северной Кореи остаётся проблематичным и вызывающим беспокойство, и это одна из причин того, что она осталась в списке»,- заявил в ходе телефонного брифинга исполняющий обязанности координатора госдепартамента по борьбе с терроризмом Джон Годфри. В докладе, который ежегодно направляется в Конгресс США, говорится, что Северная Корея продолжает предоставлять убежище четырём военнослужащим японской Красной армии, разыскиваемым японским правительством за участие в угоне самолёта Japan Airlines 31 марта 1970 года. Кроме того, японское правительство продолжает добиваться полного отчёта о судьбах своих граждан, которые, как считается, были похищены северокорейскими спецслужбами,- говорится в отчёте. В нём также отмечается, что США предлагают вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию о физических или юридических лицах, поддерживающих незаконную деятельность правительства Северной Кореи.