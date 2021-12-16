Министр обороны РК посетит Гуам, Таиланд и Сингапур

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Министр обороны РК Со Ук посетит на следующей неделе Гуам, Таиланд и Сингапур. Как сообщили 17 декабря в министерстве обороны, он посетит Гуам, где находится учебная группа южнокорейских ВМС, по пути в Таиланд. С 19 по 22 декабря Со Ук будет находиться в Бангкоке, где проведёт переговоры с премьер-министром и одновременно министром обороны Таиланда Праютом Чан-Оча. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества между двумя странами в военной области, включая поставки вооружений. Со Ук посетит 4-е крыло Королевских ВВС Таиланда, которое эксплуатирует усовершенствованные учебно-тренировочные самолёты Т-50TH южнокорейского производства. В Сингапуре глава южнокорейского военного ведомства проведёт переговоры со своим коллегой Н Эн Хенем, посетит Информационный центр слияния, региональную организацию, которая делится морской информацией для борьбы с пиратством и другими угрозами безопасности. Возвращение Со Ука на родину запланировано на 24 декабря.