Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 3,9%

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль с минимальным отрывом в 3,9% опережает кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Как свидетельствуют результаты опроса 1.031 взрослых жителя страны, проведённого 14-15 декабря агентством RnSearch по заказу газеты «Мэиль кёнчжэ» и вещательной компании MBN, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 42,3%, Ли Чжэ Мёна поддержали 38,4% опрошенных. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 3,4% респондентов. На четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,9%. Политику основной оппозиционной партии Сила народа поддерживают 34,9%, а политику правящей Демократической партии Тобуро - 30,8% респондентов. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центризбиркома.