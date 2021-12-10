РК и Узбекистан будут расширять торгово-экономические связи

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РК и Узбекистан будут работать над расширением торгово-экономических связей, укрепляя сотрудничество в укреплении цепочек поставок редких металлов и здравоохранении. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 17 декабря в Сеуле переговоров президентов двух стран Мун Чжэ Ина и Шавката Мирзиёева. Узбекистан богат природными ресурсами, такими как медь и вольфрам, и две страны открыли в 2019 году в Узбекистане совместный исследовательский центр редких металлов. Лидеры двух стран договорились использовать центр для поиска путей диверсификации цепочек поставок редких металлов, а также для расширения сотрудничества в области разработки возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев отметили важность сотрудничества двух стран в области здравоохранения, договорились активизировать разработку проектов строительства многопрофильной больницы и онкологического центра в Ташкенте. Президент Узбекистана выразил поддержку усилий Сеула по сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове. По итогам переговоров принято совместное заявление, в котором подтверждена приверженность двух стран углублению связей, в том числе через торговое соглашение, южнокорейская поддержка вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. По итогам саммита подписаны семь меморандумов о взаимопонимании, в том числе, в вопросах профилактики заболеваний, энергетики и развития «умных городов».