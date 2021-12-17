В РК три дня подряд около тысячи тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на начало суток 20 декабря, в стране насчитывалось 997 пациентов, заражённых вирусом COVID-19, в тяжёлом и критическом состоянии. Это немного меньше, чем в предыдущие дни, когда их число составило 17 декабря 1016 человек, а 18 декабря был достигнут очередной рекорд - 1025 человек. За сутки 19 декабря зарегистрированы 5.318 новых случаев COVID-19. Их число впервые за шесть дней оказалось менее 6 тысяч, но медики связывают это с резким сокращением объёмов тестирования на вирус в выходные дни. В столичном регионе заполнено около 90% больничных коек. Серьёзные опасения медков вызывает то, что вариант коронавируса Омикрон выявляется у ревакцинированных пациентов. Так, в четырёх из 178 случаев этого варианта вируса, выявленных в стране, пациенты были ревакцинированы. В РК около половины людей ревакцинируются препаратом Janssen. Между тем, в результате исследования, проведённого органами здравоохранения Великобритании, эта вакцина недостаточно эффективна в борьбе с вариантом Омикрон. При этом после ревакцинации препаратом AstraZeneca уровень защиты от данного варианта коронавируса составляет 71%, а эффективность препарата Pfizer составляет 76%. Таким образом, ревакцинация не защищает на 100% от заражения вариантом Омикрон, но существенно снижает вероятность тяжёлого течения заболевания или смерти. С 18 декабря по 2 января в РК действует усиленный карантинный режим, направленный на то, чтобы остановить распространение вируса. В соответствии с ужесточёнными карантинными ограничениями, с 20 декабря школы столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо в основном вернулись к работе в дистанционном режиме.