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Политика

Realmeter: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 6,4%

Write: 2021-12-20 11:34:38Update: 2021-12-20 15:45:13

Realmeter: Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 6,4%

Photo : YONHAP News

Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 6,4%. Как свидетельствуют результаты опроса 3.043 взрослых жителей страны, проведённого с 12 по 17 декабря агентством Realmeter по заказу Ohmynews, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44,4% опрошенных, что на 0,8% меньше, чем по результатам предыдущего опроса. Ли Чжэ Мёна поддержали 38%. Это на 1,7% меньше, чем на прошлой неделе, когда разрыв между кандидатами составлял 5,5%.  На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, набравший 3,9% голосов респондентов. Далее следует кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,2%.  Уровень поддержки основной оппозиционной партии Сила народа составляет 39,2%, а правящей Демократической партии Тобуро – 33,1%. Деятельность действующего президента страны Мун Чжэ Ина одобряют 40,2% опрошенных, не одобряют – 56,8%. Погрешность при обработке данных составляет ±1,8 при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter. 
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