До конца первого квартала 2022 года тарифы на электроэнергию заморожены

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Правительство решило не увеличивать тарифы на электроэнергию до конца первого квартала 2022 года. Как сообщили 20 декабря представители правительства и Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), стоимость киловатт-часа электроэнергии сохранится в первом квартале будущего года на уровне четвёртого квартала этого года. Данное решение вызвано стремлением стабилизировать уровень жизни людей в условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и роста инфляции, несмотря на необходимость корректировки тарифов из-за роста мировых цен на топливо. Правительство применяет систему тарифов на электроэнергию, которая зависит от колебаний цен на топливо. В соответствии с ней, тариф на электроэнергию должен быть повышен на три воны за киловатт-час, чтобы отразить рост цен на сжиженный природный газ, уголь и нефть, используемые для производства электроэнергии. Однако решено сохранить текущую ставку. KEPCO планирует провести консультации с правительством, чтобы установить цены на базовые виды топлива и размеры экологических сборов, которые будут взиматься в первом квартале 2022 года. Ранее правительство заморозило тарифы на коммунальные услуги и транспорт до конца этого года, чтобы снизить инфляционное давление.