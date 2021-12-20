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Политика

Президент РК принимает отчёты и планы правительственных ведомств на 2022 год

Write: 2021-12-20 12:49:00Update: 2021-12-20 13:35:51

Президент РК принимает отчёты и планы правительственных ведомств на 2022 год

На этой неделе президент РК примет отчёты правительственных ведомств о работе в уходящем году и планы работы до мая 2022 года, когда к власти придёт новый президент. Как сообщил 19 декабря представитель администрации президента, будут проанализированы достижения за пять лет правления Мун Чжэ Ина, дана оценка возможностей реализации планов до конца пребывания Мун Чжэ Ина на посту президента. В этом году из-за пандемии коронавируса отчёты предоставляются в письменном виде. 20 декабря отчитывается министерство промышленности, торговли и энергетики, 22 декабря свои отчёты представят министерства планирования и финансов; труда и занятости; малого, среднего и венчурного бизнеса; продовольствия, сельского и лесного хозяйства; культуры, спорта и туризма. 23 декабря отчитаются министерства по делам воссоединения,  иностранных дел и обороны, 27 декабря – министерство сухопутных территорий и транспорта, 28 декабря – министерство экологии, 30 декабря – министерство здравоохранения и социального обеспечения.
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