РК и ЕС договорились о безопасном обмене личными данными

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Компаниям, желающим выйти на международный уровень, важно обеспечить доступ к информации о клиентах в соответствующих странах. Это необходимо, в частности, для анализа рынка и разработки маркетинговой стратегии. Однако это не всегда удаётся, поскольку в некоторых странах работа с персональными данными регулируется строгими правилами. Это особенно актуально для стран Евросоюза. Недавно Google и Amazon были оштрафованы Европейской комиссией за нарушение правил защиты персональных данных, применяемых в ЕС. Для южнокорейских компаний, работающих на европейском рынке, это препятствие теперь снято. После пяти лет переговоров Европейская комиссия на прошлой неделе признала, что РК обеспечивает уровень защиты данных, эквивалентный тому, который установлен в рамках Евросоюза. Это сэкономит время и деньги южнокорейским компаниям. Они смогут беспрепятственно получать информацию о потребителях в странах Евросоюза, получив дополнительные возможности для расширения бизнеса на данном рынке. До сих пор компаниям приходилось в каждом случае подписывать стандартные договорные положения Европейской комиссии для передачи личных данных и платить сбор до 75 тыс. евро. Это четырнадцатое по счёту соглашение Евросоюза об обмене персональными данными со странами, не входящими в ЕС.