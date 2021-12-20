В 2016-2020 гг. РК на девятом месте в мире по экспорту вооружений

Photo : YONHAP News

В период с 2016 по 2020 год РК занимала девятое место в мире по экспорту вооружений. На её долю приходилось 2,7% мирового экспорта оборонной продукции. Об этом говорится в ежегодном отчёте Корейского института планирования и развития оборонных технологий, опубликованном 20 декабря. На первом месте в мире по экспорту оружия США, далее следуют Россия, Франция, Германия, Китай, Великобритания, Испания и Израиль. Южнокорейские оборонные компании развиты настолько, что они имеют возможность производить высокотехнологичные системы вооружений, сопоставимые с теми, которые производятся основными странами-экспортёрами оружия,- говорится в отчёте. Что касается основных направлений южнокорейского экспорта оружия, то доля Великобритании составила 14%, далее следовали Филиппины – 12% и Таиланд – 11%. За тот же период РК заняла седьмое место в мире по импорту оружия. Саудовская Аравия была крупнейшим импортёром, за ней следовали Индия, Египет, Австралия, Китай и Алжир.