РК и Таиланд обсудили сотрудничество в сфере обороны

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Министр обороны РК Со Ук встретился 20 декабря в Бангкоке с премьер-министром Таиланда Праютом Чан Оча, который одновременно является министром обороны. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере обороны, ситуация в области безопасности на Корейском полуострове и в регионе. Прают Чан Оча сказал, что Бангкок рассматривает проект нового фрегата и намерен начать переговоры о сотрудничестве в оборонной промышленности с Сеулом, как только ситуация с пандемией улучшится. В 2018 году Таиланд получил фрегат южнокорейского производства водоизмещением 3.750 тонн. В свою очередь, Со Ук выразил благодарность Бангкоку за закупку усовершенствованных учебно-тренировочных самолётов T-50TH, разработанных Корейской аэрокосмической корпорацией. Министры договорились объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19 в своих вооружённых силах.