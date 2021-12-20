Правительство повысило прогноз экономического роста РК на 2022 год до 3,1%

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Правительство РК повысило прогноз роста отечественной экономики на 2022 год с 3% до 3,1%. Об этом сообщили 20 декабря в министерстве планирования и финансов. Прогноз правительства более оптимистичен, чем 3%, прогнозируемые Банком Кореи и Организацией экономического сотрудничества и развития. Между тем, Международный валютный фонд ожидает, что южнокорейская экономика вырастет в будущем году на 3,3%. Правительство ожидает, что в следующем году экономика получит уверенный импульс к восстановлению. Внутренний спрос и экспорт будут способствовать сбалансированному росту, что поможет экономике вернуться в нормальное русло. Правительство ожидает, что в следующем году частные расходы вырастут на 3,8% в годовом исчислении, но эпидемическая ситуация по-прежнему будет основным фактором риска. В этой связи планируется затратить в первом полугодии 63% бюджета будущего года.