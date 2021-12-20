В РК усиливают меры борьбы с COVID-19

Photo : YONHAP News

В декабре среднесуточный уровень новых случаев COVID-19 превысил отметку в 100% от возможностей системы здравоохранения по противодействию эпидемии. В этой связи власти пытаются максимально увеличить количество свободных коек в больницах. Для этого принимаются меры по снижению загруженности больниц путём активной ревакцинации населения. На прошлой неделе около 55% населения в возрасте старше 60 лет получили бустерную вакцину. В других возрастных категориях показатель значительно ниже. Правительство также решило сосредоточиться на увеличении количества свободных коек для тяжёлых больных. Ранее президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что обеспечение достаточного количества койко-мест — это важнейшая задача правительства. Он подчеркнул, что власти примут самые жёсткие меры для повышения возможностей системы здравоохранения по противодействию коронавирусу. Для этого все государственные больницы страны сосредоточатся на лечении инфицированных в тяжёлом состоянии. Военные врачи будут привлечены для сдерживания вируса в столичном регионе. Для превентивного выявления заражённых решено открыть дополнительно несколько десятков пунктов тестирования на COVID-19.