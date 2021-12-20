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Политика

Россия и Китай будут сотрудничать в политическом решении проблем Корейского полуострова

Write: 2021-12-21 12:06:30Update: 2021-12-21 12:33:41

Россия и Китай будут сотрудничать в политическом решении проблем Корейского полуострова

Россия и Китай будут продолжать тесное сотрудничество в политическом решении проблем Корейского полуострова. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 20 декабря телефонных переговоров заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и специального представителя правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомина. Как отмечается в информационном сообщении, размещённом на сайте МИД Китая, стороны договорись поддерживать тесный контакт, чтобы играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове. Коснувшись состоявшихся на прошлой неделе видеопереговоров председателя КНР  Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, дипломаты отметили, что «важный консенсус, достигнутый в ходе встречи, ещё больше укрепил взаимное доверие на высоком уровне»,- говорится в сообщении.
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