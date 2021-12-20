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В Корее

В РК снова более тысячи тяжёлых случаев COVID-19

Write: 2021-12-21 12:30:59Update: 2021-12-21 12:31:29

В РК снова более тысячи тяжёлых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 декабря в стране зарегистрированы 5.202 новых случая COVID-19. За минувшие сутки подтверждены ещё 49 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 227. Особое беспокойство медиков вызывает большое число пациентов в тяжёлом и критическом состоянии. В настоящее время их насчитывается 1.022 человека.   Заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 по состоянию на 17:00 20 декабря составила в среднем по стране 80,7%, а в столичном регионе 87,7%. Между тем, показатель выше 75% считается критическим. 420 пациентов с COVID-19 в столичном регионе ожидают госпитализацию, проходя лечение на дому. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 52 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий составило 4.828 человек. Коэффициент смертности 0,84%. 
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