В РК увеличилось число иностранных рабочих

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По данным Национального статистического управления и министерства юстиции РК, по состоянию на май текущего года, в стране насчитывалось 858 тыс. иностранных рабочих. Их число увеличилось на 0,9% в годовом исчислении. Ранее данный показатель сокращался на протяжении двух лет подряд. По словам экспертов, рост числа иностранных рабочих произошёл одновременно с восстановлением рынка труда. В строительном секторе их количество увеличилось на 17 тыс., в сельском хозяйстве и рыболовстве - на 4.100 человек в годовом исчислении. Число временных иностранных рабочих и подёнщиков выросло за тот же период на 27 тыс. человек. Уровень занятости среди иностранцев составил в мае 64,2%, что на 0,5% выше, чем в прошлом году. Число безработных иностранцев составило 54 тыс. человек, что на 21,9% меньше, чем в прошлом году. 52,2% иностранцев зарабатывают порядка 2 млн вон (1.700 долларов), 21,9% - более 3 млн вон (2,500 долларов) в месяц. 21,5% иностранцев получают ежемесячно порядка 1 млн вон (840 долларов) в месяц. Общая численность иностранцев старше 15 лет, находящихся в РК более трёх месяцев, составила в конце мая 1 млн 330 тыс. человек.