Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын – третий по популярности политик в интернете в 2021 году

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В 2021 году лидер Северной Кореи Ким Чон Ын занял третье место по популярности среди политиков, которых чаще всего ищут пользователи интернета во всём мире. По данным германской аналитической компании Statista, опубликованным 21 декабря, количество поисковых запросов Ким Чон Ына составляло в среднем 1 млн 900 тыс. в месяц. На первом месте президент США Джо Байден - 7 млн запросов, на втором месте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - 2 млн. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заняла четвёртое место – 1 млн 400 тыс. запросов. Согласно результатам отдельного анализа, проведённого Google Trends, самым популярным ключевым словом, связанным с лидером Северной Кореи в этом году, была «потеря веса». В июне 37-летний Ким Чон Ын появился на заседании Политбюро ЦК ТПК значительно похудевшим, что породило слухи о его здоровье и привлекло к нему дополнительный интерес.