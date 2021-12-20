Президент РК призывает готовиться к росту числа случаев варианта коронавируса Омикрон

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Переход к обычной повседневной жизни необходимо проводить постепенно и крайне осторожно, поскольку при отсутствии бдительности эпидемическая ситуация может ухудшиться. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 21 декабря на заседании правительства. Имея в виду отказ от программы «жизнь с COVID-19» после того, как она действовала чуть более месяца, президент отметил важность анализа сделанных ошибок и недопущения их повторения. Он призвал к решительным действиям в отношении варианта коронавируса Омикрон, который в ближайшее время может стать доминирующим. Мун Чжэ Ин отметил необходимость принятия специальных мер по укреплению системы здравоохранения. Это, в частности, увеличение числа больничных коек и медицинского персонала. Говоря о ревакцинации взрослых и вакцинации несовершеннолетних, набирающих скорость, президент сказал, что вакцинацию следует рассматривать как наиболее эффективный механизм защиты от вируса.