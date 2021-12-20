Секретарь президента по гражданским делам ушёл в отставку из-за действий своего сына

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Секретарь президента страны по гражданским делам Ким Чжин Гук подал 21 декабря в отставку после того, как выяснилось, что его сын при трудоустройстве использовал имя своего отца. Глава государства отставку немедленно принял,- сообщил представитель администрации президента. Как сообщила накануне телекомпания MBC, сын Ким Чжин Гука написал в анкете, что его отец является секретарём президента, и он поможет компании, если ему предоставят работу. Как было установлено, он написал в резюме, что окончил университет Ёнин в марте 2018 года, хотя на самом деле до окончания учёбы перевёлся в другой университет, который так и не окончил. Ким Чжин Гук в интервью MBC сказал, что случившееся неприемлемо и не может быть ничем оправдано. Он также сказал, что его сын получал психиатрическую помощь. Сын также признал, что был неправ, когда писал всё это, и что он «должно быть сошёл с ума», но очень хотел устроиться на работу. Отставка Ким Чжин Гука произошла через девять месяцев после его назначения. После вступления в должность президента Мун Чжэ Ин назначил пять секретарей по гражданским делам, и четыре из них добровольно ушли в отставку. Представитель президентской администрации выразил уверенность в том, что Ким Чжин Гук заранее не знал о намерении сына использовать его имя при трудоустройстве. Быстрое принятие отставки главой государства рассматривается как попытка не ухудшать имидж правящей партии перед президентскими выборами, учитывая, что кандидат в президенты Ли Чжэ Мён столкнулся с обвинениями в том, что его сын участвовал в противоправной деятельности.