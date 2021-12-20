В РК растёт число работников, которые берут отпуск по уходу за детьми

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По предварительным данным Национального статистического управления, опубликованным 21 декабря, в 2020 году отпуск по уходу за детьми взяли в общей сложности 169.345 работающих южнокорейцев. Это примерно в 2,3 раза больше, чем 10 лет назад, и на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Женщины составляют 77,3% находящихся в отпуске по уходу за детьми. Это существенно превышает показатель мужчин, но их доля оказалась в 19,6 раза больше, чем десять лет назад. Количество женщин, взявших отпуск по беременности и родам, выросло за тот же период в 1,8 раза. По закону, любой гражданин страны, имеющий ребёнка младше восьми лет, имеет право подать заявление на получение отпуска, во время которого правительство оказывает финансовую поддержку. Данная мера направлена на борьбу со сверхнизким уровнем рождаемости в стране. 24,2% родителей, чьи дети родились в 2020 году, взяли отпуск по уходу за ними, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году, и на 11,9% больше, чем 10 лет назад. Среди отцов, взявших такой отпуск, большинство, а именно 43,4%, относятся к возрастной категории от 35 до 39 лет. Большинство матерей, 39,8%, представительницы возрастной категории от 30 до 34 лет. 63,5% работников, взявших отпуск по уходу за ребёнком в 2020 году, работали в компаниях с численностью персонала более 300 человек. Это подтверждает, что данная система прочно укоренилась в средних и крупных компаниях. 53,7% отцов, взявших такой отпуск, составили работники обрабатывающей промышленности. Среди матерей наибольшую долю, 46,6%, заняли работающие в сфере общественного здравоохранения и социального обеспечения.