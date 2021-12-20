Правительство РК простимулирует продажи автомобилей c нулевым уровнем выбросов

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Правительство РК планирует предоставить больше субсидий и других стимулов для увеличения предложения автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщил 21 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По его словам, в следующем году на эту цель будут инвестированы 2 трлн 400 млрд вон (2 млрд долларов). Это поможет удвоить продажи водородных и электромобилей и существенно сократить выбросы парниковых газов. В этом году планируется продать 250 тыс. экологически чистых автомобилей, а в следующем году – 500 тыс. Если в этом году субсидии предоставлены на покупку 75 тыс. транспортных средств с нулевыми выбросами, то в следующем году их число увеличится до 165 тыс. В стране планируется установить дополнительно 60 тыс. зарядных устройств для электромобилей и довести количество зарядных станций для водородных автомобилей до 300.