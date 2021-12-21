Для пациентов COVID-19 будут созданы дополнительные больничные койки

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К началу следующего года правительство планирует создать 10 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии. Таким образом, их число будет доведено до 25 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 22 декабря на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Данные меры будут приняты в рамках усилий по противодействию дальнейшему росту числа новых случаев коронавируса, в том числе, его варианта Омикрон,- добавил Ким Бу Гём. По его словам, создание новых коек позволит предоставлять лечение дополнительно более чем 10 тысячам пациентов в день, по сравнению с нынешним уровнем. При этом ряд крупных больниц будут перепрофилированы на лечение исключительно пациентов с коронавирусом. В частности, не менее 300 коек для таких пациентов будут обеспечены в больницах при университетах, в том числе, при Сеульском государственном. Правительство будет тщательно контролировать эпидемическую ситуацию, заранее создав условия для того, чтобы обеспечить лечение всем, кто в нём нуждается, даже если среднесуточное число новых случаев COVID-19 составит 15 тысяч. Глава правительства призвал пожилых жителей страны пройти ревакцинацию, а подростков – вакцинацию от коронавируса.