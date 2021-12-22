В РК будет усилен контроль за сделками с недвижимостью, совершаемыми иностранцами

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В РК будет усилен контроль за сделками с недвижимостью, которые совершают иностранцы, чтобы предотвратить получение ими чрезмерной прибыли. Об этом сообщил 22 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, для отслеживания незаконных денежных потоков к марту следующего года Банк Кореи и таможенное управление создадут систему обмена данными. Банк будет собирать информацию о покупках недвижимости иностранцами и передавать её таможенным органам. Кроме того, будет введён запрет на сделки с недвижимостью для иностранцев, находящихся в РК на учёбе и по краткосрочным визам. По данным Корейского совета по недвижимости, с января по сентябрь текущего года иностранцы совершили 16.405 сделок, в то время как за весь прошлый год было совершено 15.727 сделок с недвижимостью. Это самый высокий показатель с 2006 года, когда начался сбор соответствующих данных. Ранее правительство ужесточило правила для сделок с недвижимостью для граждан страны, ограничив кредитование и повысив налоги, но эти меры не затронули иностранцев. Между тем, правительство рассматривает возможность сокращения налогов для владельцев единственного объекта недвижимости.