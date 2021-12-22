В РК более 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 декабря в стране зарегистрированы 7.450 новых случаев COVID-19. Таким образом, вновь преодолён семитысячный рубеж. За минувшие сутки подтверждены ещё 7 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 234. В критическом состоянии находятся 1.063 пациента, что является новым рекордом. Заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 по состоянию на 17:00 21 декабря составила в среднем по стране 79,2%, а в столичном регионе 85,7%. Между тем, показатель выше 75% считается критическим. 493 пациента с COVID-19 в столичном регионе ожидают госпитализацию, проходя лечение на дому. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 78 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий составило 4.906 человек. Коэффициент смертности 0,84%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85,2% жителей страны, 82,1% населения вакцинированы полностью, 25,5% ревакцинированы.