У кандидатов от правящей партии и оппозиции почти равные шансы в борьбе за пост президента

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля примерно равные шансы на победу на выборах. Как свидетельствуют результаты опроса 1.027 взрослых жителей страны, проведённого 20-21 декабря агентством Realmeter, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 37%, а в поддержку Юн Сок Ёля – 40,1% респондентов. Их рейтинги упали на 0,1% и 5,2% соответственно по сравнению с результатами предыдущего опроса. Разница в 3,1% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 4,2%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,6%. Между тем, 70,7% респондентов не намерены менять своих политических пристрастий, и лишь 16,1% могут это сделать. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.