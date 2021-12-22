РК просит США начать переговоры о пересмотре тарифов на сталь

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РК попросила США незамедлительно начать переговоры по пересмотру статьи 232 тарифных правил, касающейся экспорта стали из РК. С данной просьбой министр промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сын Ук обратился к министру торговли США Джине Раймондо в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 21 декабря. Такие переговоры необходимы, поскольку экспорт южнокорейской стали связан с восстановлением глобальной цепочки поставок,- сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Ранее с той же просьбой к американской стороне обратился представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу. В октябре этого года США решили отменить 25-процентные импортные тарифы на европейскую сталь и 10-процентные на алюминий, введённые в 2018 году. Отмена вступит в силу 1 января будущего года. В 2018 году США отменили пошлины на стальную продукцию из РК, но взамен ввели ежегодную импортную квоту в размере 2 млн 630 тыс. тонн или 70% среднего объёма экспорта стальной продукции РК за последние три года. В ходе телефонных переговоров состоялся обмен мнениями об «экономической структуре Индо-Тихоокеанского региона», которую США изучают со своими торговыми партнёрами, чтобы определить «общие цели, касающиеся упрощения процедур торговли, стандартов цифровой экономики и устойчивости цепочки поставок»,- сообщили в министерстве.