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Экономика

Правительство РК обсуждает налоговые льготы для владельцев единственного жилья

Write: 2021-12-22 14:56:02Update: 2021-12-22 18:24:25

Photo : KBS News

Правительство РК обсуждает меры, направленные на облегчение налогового бремени для владельцев единственного объекта недвижимости в условиях роста цен на жильё и налогов. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 22 декабря на совещании по вопросам недвижимости.  Заявление последовало после того, как правящая Демократическая партия Тобуро объявила о поддержке данных действий. Правительство и правящая партия рассматривают несколько мер для владельцев единственного жилья, в том числе, применение для расчёта имущественного налога следующего года оценочной стоимости недвижимости этого года. Вице-премьер дал понять, что правительство не намерено откладывать применение повышенного налога на прирост капитала от продажи недвижимости для владельцев нескольких объектов. Данная мера поможет стабилизировать рынок жилья и обеспечит справедливое налогообложение,- отметил Хон Нам Ги. Ранее правительство обнародовало ряд мер по сдерживанию цен на жильё, включая повышение налогов и ужесточение правил кредитования. С этого года владельцы более чем одного объекта недвижимости, которые продают свою собственность менее чем через год после покупки, обязаны заплатить налог в размере 70% от цены продажи. Ранее с таких продаж взимался 40-процентный налог. Вице-премьер отверг предложение некоторых политиков временно освободить владельцев нескольких объектов недвижимости от уплаты повышенного налога из соображений социальной справедливости. Кроме того, будет усилен контроль за сделками с недвижимостью, которые совершают иностранцы, чтобы предотвратить получение ими чрезмерной прибыли. Как отметил Хон Нам Ги, для отслеживания незаконных денежных потоков к марту следующего года Банк Кореи и таможенное управление создадут систему обмена данными.
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