Глава МИД РК принял участие в совещании по варианту коронавируса Омикрон

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён принял участие в международном совещании по варианту коронавируса Омикрон. Оно состоялось 22 декабря в формате видеоконференции под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы МИД ряда стран, представители Африканского союза и Евросоюза обменялись информацией о быстро распространяющемся варианте вируса и обсудили ответные меры. По данным внешнеполитического ведомства, Чон Ый Ён проинформировал участников совещания о проводимой в стране вакцинации, действующем режиме социального дистанцирования и расширении потенциала здравоохранения. Он подчеркнул необходимость равного доступа к вакцинам от COVID-19. С этой целью в 2022 году правительство планирует внести 100 млн долларов в COVAX, проект Всемирной организации здравоохранения, призванный гарантировать равный доступ к вакцинам. 15 млн долларов планируется выделить странам Африки на помощь в борьбе с пандемией. Блинкен сообщил о выделении 580 млн долларов в семь международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения и ЮНИСЕФ.