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В мире

Глава МИД РК принял участие в совещании по варианту коронавируса Омикрон

Write: 2021-12-22 15:26:25Update: 2021-12-22 17:35:58

Глава МИД РК принял участие в совещании по варианту коронавируса Омикрон

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён принял участие в международном совещании по варианту коронавируса Омикрон. Оно состоялось 22 декабря в формате видеоконференции под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы МИД ряда стран, представители Африканского союза и Евросоюза обменялись информацией о быстро распространяющемся варианте вируса и обсудили ответные меры. По данным внешнеполитического ведомства, Чон Ый Ён проинформировал участников совещания о проводимой в стране вакцинации, действующем режиме социального дистанцирования и расширении потенциала здравоохранения. Он подчеркнул необходимость равного доступа к вакцинам от COVID-19. С этой целью в 2022 году правительство планирует внести 100 млн долларов в COVAX, проект Всемирной организации здравоохранения, призванный гарантировать равный доступ к вакцинам. 15 млн долларов планируется выделить странам Африки на помощь в борьбе с пандемией.  Блинкен сообщил о выделении 580 млн долларов в семь  международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения и ЮНИСЕФ. 
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