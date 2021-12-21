Индивидуальные предприниматели провели акцию протеста в Сеуле

Photo : YONHAP News

22 декабря, на пятый день после введения правительством усиленных мер социального дистанцирования, сотни индивидуальных предпринимателей провели митинг протеста на площади Кванхвамун в Сеуле. Причиной недовольства стало резкое снижение едва восстановившегося объёма продаж из-за возобновления ограничений рабочего времени. Среди основных требований протестующих – снятие ограничений на время работы коммерческих заведений для посетителей, прошедших полную вакцинацию, а также отмена штрафов в размере 3 млн вон (2.513 долларов) для владельцев заведений в случае нарушений правил системы вакцинных пропусков. Также протестующие настаивают на внесении поправок в закон о компенсации убытков предпринимателям с тем, чтобы правительство компенсировало убытки, связанные с ограничительными мерами. Они призывают принять дополнительный бюджет в 100 трлн вон (84 млрд долларов), увеличив поддержку малого бизнеса. Митингующие подчёркивают, что бизнес не несёт ответственности за резкий рост числа тяжелобольных пациентов и нехватку больничных коек после введения режима восстановления повседневной жизни. В основном митинге на площади приняли участие 299 человек согласно заранее поданным спискам в соответствии с карантинными правилами. Остальные протестующие собрались вокруг ограждений, где были отмечены беспорядки и конфликты с полицией. Участники протестной акции заявили, что проведут общенациональные митинги в случае продления действия усиленных карантинных мер после 2 января.