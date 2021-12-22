22 декабря в РК подтверждены 6.919 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 декабря в стране зарегистрированы 6.919 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне, но по-прежнему остаётся в пределах семитысячной отметки. За минувшие сутки подтверждены ещё 12 случаев варианта коронавируса Омикрон, в результате чего их общее число увеличилось до 246. В критическом состоянии находятся 1.083 пациента, что является новым рекордом. Заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 по состоянию на 17:00 22 декабря составила в среднем по стране 79,1%, а в столичном регионе 85,1%. Между тем, показатель выше 75% считается критическим. 367 пациента с COVID-19 в столичном регионе ожидают госпитализацию, проходя лечение на дому. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 109 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий составило 5.015 человек. Коэффициент смертности 0,85%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85,3% жителей страны, 82,3% населения вакцинированы полностью, 26,7% ревакцинированы.