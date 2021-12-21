Из стратегических резервов будут разморожены 3,17 млн баррелей нефти

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Начиная января будущего года, правительство РК поэтапно, в течение трёх месяцев, разморозит 3 млн 170 тыс. баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы помочь стабилизировать цены на топливо. Данное решение было принято после консультаций с компаниями-переработчиками и американской стороной. Объём размораживаемой нефти составит 3,3% стратегических резервов, составляющих 97 млн баррелей. Примерно такая же доля нефти из резервов была разморожена во время ливийского кризиса в 2011 году. Правительство заявило, что оставшихся запасов будет достаточно, чтобы справиться с любым кризисом с поставками нефти, поскольку они могут удовлетворять потребности страны в течение примерно 106 дней. Иметь именно такие резервы рекомендует Международное агентство по атомной энергии. 23 ноября правительство РК присоединилось к предложенному США плану высвобождения стратегических запасов нефти вместе с другими крупными странами-потребителями ископаемого сырья. Этот шаг был предпринят после того, как члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Россия отклонили призывы Вашингтона увеличить производство, хотя восстановление экономики после пандемии COVID-19 увеличило спрос на энергоносители. Цены на сырую нефть упали примерно до 80 долларов за баррель после того, как ряд стран решили разморозить свои резервы.